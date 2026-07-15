Όπως σας έχουμε ενημερώσει ήδη λίγο νωρίτερα, κατά την πληρωμή του 95% της αμοιβής των 20€ ανά συνταγή για τα ΦΥΚ της πλατφόρμας διαπιστώθηκε ότι από το αρχείο πληρωμών απουσίαζε ο μήνας Απρίλιος.

Κατόπιν σχετικής παρέμβασης, εκδίδεται σήμερα νέο ένταλμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα και η πληρωμή του συγκεκριμένου μήνα.

Διευκρίνιση για το καταβαλλόμενο ποσό

Το ποσό που εμφανίζεται προς πληρωμή δεν αντιστοιχεί απευθείας στο 95% των 24,80€, δηλαδή των 20€ συν ΦΠΑ, καθώς προηγείται παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

Ο υπολογισμός ανά συνταγή διαμορφώνεται ως εξής:

farmakopoioi

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