2026-07-15 13:36:58
Φωτογραφία για Νεότερη ενημέρωση για την πληρωμή των 20€ ανά συνταγή ΦΥΚ



Όπως σας έχουμε ενημερώσει ήδη λίγο νωρίτερα, κατά την πληρωμή του 95% της αμοιβής των 20€ ανά συνταγή για τα ΦΥΚ της πλατφόρμας διαπιστώθηκε ότι από το αρχείο πληρωμών απουσίαζε ο μήνας Απρίλιος.

Κατόπιν σχετικής παρέμβασης, εκδίδεται σήμερα νέο ένταλμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα και η πληρωμή του συγκεκριμένου μήνα.



Διευκρίνιση για το καταβαλλόμενο ποσό

Το ποσό που εμφανίζεται προς πληρωμή δεν αντιστοιχεί απευθείας στο 95% των 24,80€, δηλαδή των 20€ συν ΦΠΑ, καθώς προηγείται παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ.



Ο υπολογισμός ανά συνταγή διαμορφώνεται ως εξής:

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