2026-07-17 08:13:02
Φωτογραφία για Η σιδηροδρομική γραμμή Τίρανα-Δυρράχιο πρόκειται να ηλεκτροκινηθεί - Η υπηρεσία θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2027.
Ο Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Ενέα Καρακάτσι δήλωσε την Πέμπτη στο Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νομοσχέδιο για την επικύρωση συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η οποία θα χρηματοδοτήσει την πλήρη ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Τιράνων-Δυρραχίου και του σιδηροδρομικού σταθμού Ρίνας.Ο υπουργός δήλωσε ότι η χρηματοδότηση θα επιτρέψει την sidirodromikanea
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