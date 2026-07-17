2026-07-17 08:13:02

Ο Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Ενέα Καρακάτσι δήλωσε την Πέμπτη στο Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νομοσχέδιο για την επικύρωση συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η οποία θα χρηματοδοτήσει την πλήρη ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Τιράνων-Δυρραχίου και του σιδηροδρομικού σταθμού Ρίνας.Ο υπουργός δήλωσε ότι η χρηματοδότηση θα επιτρέψει την sidirodromikanea

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