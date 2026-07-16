2026-07-16 23:30:09
Φωτογραφία για Hellenic Train: Εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής στο ύψος του Ευαγγελισμού διακόπηκε η κυκλοφορία.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 20:00 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα – Νέοι Πόροι, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής στο ύψος του Ευαγγελισμού.Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) sidirodromikanea
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