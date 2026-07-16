2026-07-16 20:56:29

Τα τρένα θα μπορούν να διασχίζουν τον ποταμό υποβρυχίως με ταχύτητες έως και 350 χλμ./ώραΗ Κίνα ολοκλήρωσε την εκσκαφή μιας σήραγγας σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας (HSR) κάτω από τον ποταμό Γιανγκτσέ, τον μακρύτερο ποταμό στην Κίνα και τον τρίτο μακρύτερο στον κόσμο. Αυτό αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua , συνεργάτη του TV BRICS.Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 14,25 χλμ., εκ των sidirodromikanea

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