2026-07-16 19:08:32
Φωτογραφία για Το Perseverance αποκαλύπτει το αποτύπωμα αρχαίων συγκρούσεων στον Άρη
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Το ρόβερ Perseverance της NASA αποκάλυψε ότι ένα στρώμα πετρωμάτων πάχους περίπου 75 μέτρων στο χείλος του κρατήρα Jezero, σχηματίστηκε από διαδοχικές προσκρούσεις αστεροειδών πριν από περισσότερα από 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια. Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα γεωλογικά αρχεία που έχουν μελετηθεί ποτέ στην επιφάνεια του Άρη.

Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι ισχυρές συγκρούσεις εκτόξευσαν λιωμένα και θραυσμένα πετρώματα, τα οποία εναποτέθηκαν σε αλλεπάλληλα στρώματα. Επειδή ο Άρης δεν διαθέτει τεκτονικές πλάκες όπως η Γη, αυτά τα πανάρχαια ίχνη έχουν διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτα, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα της πρώιμης ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος.

Η ανακάλυψη βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την έντονη περίοδο βομβαρδισμού που διαμόρφωσε τους βραχώδεις πλανήτες και παρέχει σημαντικό γεωλογικό πλαίσιο για την αναζήτηση ενδείξεων αρχαίας ζωής στον Άρη, καθώς το Perseverance συνεχίζει να συλλέγει δείγματα πετρωμάτων για μελλοντική επιστροφή στη Γη.

https://www.jpl.nasa.gov/.../nasas-perseverance-rover.../
tinanantsou.blogspot.gr
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