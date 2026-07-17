Το «Αύριο», η νέα δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας 8 επεισοδίων, που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.Η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Πρόκειται για μια χορογραφία επιβίωσης και έναν ύμνο στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.Όταν το στίγμα έχει χαθεί, ο δρόμος είσαι εσύΈνα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν. Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι, χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά. Μια άγρια νύχτα ξεκινά καθώς η βροχή που ξεσπά εμποδίζει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τους. Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, η ιστορία μιας ζωής παλεύει κι εκείνη ως αγνοούμενη, εκεί όπου το παρελθόν ήρθε απροειδοποίητα σαν ξαφνική πλημμύρα.Πηγή: tvnea.com