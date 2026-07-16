Ο Ανδρέας Γεωργίου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία των νέων τηλεοπτικών του παραγωγών για τον ΣΚΑΪ, καθώς, εκτός από τις «Μπλε Ώρες», που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο γυρισμάτων, προχωρά και η ανάπτυξη της δεύτερης σειράς που θα δούμε τη νέα σεζόν.Ο τίτλος της είναι «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και προορίζεται να ενταχθεί στην απογευματινή ζώνη του σταθμού, λειτουργώντας ως lead in για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλυτζάνη.Πρόκειται για μια πρωτότυπη δραματική σειρά, σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου, η οποία θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στον κόσμο των δικαστικών αιθουσών. Κάθε υπόθεση θα εξελίσσεται σε ένα, δύο ή και τρία επεισόδια, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ιστορίας, εστιάζοντας όχι μόνο στις δικαστικές εξελίξεις αλλά και στις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε υπόθεση, καθώς και στις κοινωνικές και συναισθηματικές συνέπειες που αυτές αφήνουν στις ζωές των εμπλεκομένων.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρεθούν ο Μάριος Μαριόλος και η Ειρήνη Τάσσου, ενώ το καστ ενισχύουν οι Κώστας Κόκλας, Μίλτος Χαρόβας και Στέφανος Μιχαήλ. Παράλληλα, στα πρώτα επεισόδια θα πραγματοποιήσουν ειδικές εμφανίσεις ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού, ενώ σε ρόλο-έκπληξη θα δούμε και τη Μαρία Βοσκοπούλου, κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου.Με τις «Μπλε Ώρες» και το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», ο ΣΚΑΪ ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της ελληνικής μυθοπλασίας, επενδύοντας σε δύο διαφορετικές σειρές που φιλοδοξούν να αποτελέσουν βασικά «όπλα» του προγράμματος για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.Πηγή: tvnea.com