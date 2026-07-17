2026-07-17 13:03:01

Στη Θεσσαλονίκη έχει φτάσει εδώ και μέρες ένα από τα νέα υβριδικά τρένα που θα ενταχθούν σταδιακά στον «στόλο» του ελληνικού σιδηρόδρομου.Είναι το πρώτο από τα 25 υβριδικά τρένα που θα φτάσουν στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία με την Ιταλία, για τη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη.Το ΕΡΤnews, η εκπομπή «Συνδέσεις» και η δημοσιογράφος Λία Χριστάρα, βρέθηκαν στο αμαξοστάσιο της Hellenic Train, στη Θεσσαλονίκη, sidirodromikanea

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