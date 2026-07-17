2026-07-17 12:16:47

H Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Wegovy® σε μορφή χαπιού (από του στόματος σεμαγλουτίδη 25 mg) για τη χρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα.



Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



Στις 15 Ιουλίου 2026, η Εταιρεία Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Wegovy® σε μορφή χαπιού (από του στόματος σεμαγλουτίδη 25 mg) για τη χρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα. Πρόκειται για το πρώτο από του στόματος φάρμακο της κατηγορίας των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 που λαμβάνει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας χρόνιας μεταβολικής νόσου με συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό.



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