Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας καθημερινής σειράς «Κουτσουπιές», η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, διαδεχόμενη την επιτυχημένη «Ηλέκτρα», που ολοκληρώνει τον κύκλο της μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές προβολής.Η νέα παραγωγή αποτελεί μια κωμική σειρά με σύγχρονη θεματολογία και πρωτότυπο ελληνικό σενάριο, φιλοδοξώντας να δώσει έναν πιο ανάλαφρο τόνο στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης. Την παραγωγή έχει αναλάβει η JK Productions, ενώ η σειρά αναμένεται να προβάλλεται σε καθημερινή βάση.Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, το πρώτο teaser δίνει μια πρώτη εικόνα από την αισθητική και το ύφος της σειράς, παρουσιάζοντας στους τηλεθεατές τους βασικούς χαρακτήρες και το κλίμα που θα κυριαρχήσει στα επεισόδια.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Αντώνη Καρυστινό και τον Θανάση Κουρλαμπά, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Δήμητρα Στογιάννη και ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο οποίος παραμένει στη μυθοπλασία της ΕΡΤ μετά τη συμμετοχή του στην «Ηλέκτρα», αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.Με τις «Κουτσουπιές», η ΕΡΤ επιχειρεί να αλλάξει το ύφος της καθημερινής της μυθοπλασίας, περνώντας από το δράμα στην κωμωδία και επενδύοντας σε ένα δυνατό καστ, μια σύγχρονη ιστορία και ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα που φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού από τα πρώτα κιόλας επεισόδια.Δείτε το πρώτο teaser της νέας καθημερινής σειράς «Κουτσουπιές», που κάνει πρεμιέρα τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ.Πηγή: tvnea.com