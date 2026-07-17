Μία νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων της ΕΡΤ1, έρχεται να εμπλουτίσει την ελληνική μυθοπλασία της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Ο λόγος για τις «Θάλασσες μας χώρισαν», μια δραματική παραγωγή που αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία γεμάτη απώλειες, ξεριζωμό, οικογενειακούς δεσμούς και τη διαρκή μάχη για επιβίωση.Η αφήγηση εξελίσσεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ακολουθώντας τις ζωές ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με ιστορικά γεγονότα τα οποία αλλάζουν για πάντα την πορεία τους. Μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές αναδεικνύονται η δύναμη της μνήμης, η αξία της οικογένειας και η ανάγκη να διατηρηθούν ζωντανές οι ρίζες, ακόμη και όταν οι συνθήκες οδηγούν στον αναγκαστικό αποχωρισμό.Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην παραγωγή της σειράς, καθώς σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, προσφέροντας αυθεντικές εικόνες και ενισχύοντας την ατμόσφαιρα της ιστορίας.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Κατερίνα Λέχου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Γιάννη Κουκουράκη, τη Δήμητρα Ματσούκα και τη Χριστίνα Αλεξανιάν, οι οποίοι συνθέτουν ένα ισχυρό καστ, δίνοντας ζωή σε χαρακτήρες που δοκιμάζονται από τις ανατροπές της ζωής, αλλά δεν παύουν να αγωνίζονται για την ελπίδα, την αγάπη και το μέλλον.Με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, ιστορικό υπόβαθρο και έντονο συναισθηματικό φορτίο, οι «Θάλασσες μας χώρισαν» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία από τις πιο ξεχωριστές δραματικές σειρές της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.Δείτε το τρέιλερΠηγή: tvnea.com