Μια διαφορετική πρόταση μυθοπλασίας ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο λόγος για το «TV Land», μια σατιρική κωμική σειρά που βάζει στο μικροσκόπιο τον κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης και όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα των στούντιο.Η ιστορία μεταφέρει τους τηλεθεατές στα παρασκήνια ενός τηλεοπτικού σταθμού, εκεί όπου οι ισορροπίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, οι φιλοδοξίες συγκρούονται και οι σχέσεις μεταξύ παρουσιαστών, δημοσιογράφων, παραγωγών και στελεχών δοκιμάζονται καθημερινά. Μέσα από χιουμοριστικές καταστάσεις και καυστική σάτιρα, η σειρά επιχειρεί να αναδείξει με έναν διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από τις κάμερες.Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς, βασισμένο σε πρωτότυπη ιδέα που δημιούργησε μαζί με τη Φρόσω Ράλλη, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Ρέλλος.Στο καστ συμμετέχουν η Αμαλία Καβάλη, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Σάννυ Χατζηαργύρη και η Σύλβια Δεληκούρα, πλαισιωμένοι από ακόμη περισσότερους ηθοποιούς που θα δώσουν ζωή στους ιδιαίτερους χαρακτήρες της σειράς.Με έντονη δόση χιούμορ, γρήγορο ρυθμό και πολλές αναφορές στον χώρο των media, το «TV Land» φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική ματιά στην ελληνική τηλεόραση, σατιρίζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα που θυμίζουν έντονα την πραγματικότητα, χωρίς όμως να χάνει τον κωμικό της χαρακτήρα.Δείτε το τρέιλερΠηγή: tvnea.com