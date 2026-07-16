2026-07-16 13:40:05
Φωτογραφία για Το πρώτο τρένο υδρογόνου της Ινδίας εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων.
Το πρώτο τρένο με υδρογόνο στην Ινδία, το οποίο θα εγκαινιάσει ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό Τζιντ της Χαριάνα την Παρασκευή, είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων ικανά να ανιχνεύουν διαρροές υδρογόνου, θερμότητα, φλόγες και καπνό.Το τρένο θα εκτελεί δρομολόγια μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Jind και Sonipat.Σε αντίθεση με τα συμβατικά sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει δεύτερη σειρά ο Ανδρέας Γεωργίου – Ποιοι πρωταγωνιστούν στο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει δεύτερη σειρά ο Ανδρέας Γεωργίου – Ποιοι πρωταγωνιστούν στο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο βρέθηκε στο επίκεντρο του πύρινου μετώπου στον Καναδά. Συγκλονιστικό βίντεο!
Τρένο βρέθηκε στο επίκεντρο του πύρινου μετώπου στον Καναδά. Συγκλονιστικό βίντεο!
«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια – Δείτε το πρώτο trailer!
«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια – Δείτε το πρώτο trailer!
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Μια γυναίκα» – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα παραγωγή του Alpha
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Μια γυναίκα» – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα παραγωγή του Alpha
Όταν η Γερμανία κατασκεύασε ένα ιπτάμενο τρένο πριν από 125 χρόνια, μια πόλη συγχωνεύτηκε από κάτω του.
Όταν η Γερμανία κατασκεύασε ένα ιπτάμενο τρένο πριν από 125 χρόνια, μια πόλη συγχωνεύτηκε από κάτω του.
Το πρώτο Αστροχωριό γεννιέται στη Μεσσηνία
Το πρώτο Αστροχωριό γεννιέται στη Μεσσηνία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Κώτσηρας: Ενισχύουμε την προστασία του σιδηροδρομικού δικτύου με κατασκευή ενισχυμένης περίφραξης σε Θριάσιο, Θήβα και Ζευγολατιό.
Γιώργος Κώτσηρας: Ενισχύουμε την προστασία του σιδηροδρομικού δικτύου με κατασκευή ενισχυμένης περίφραξης σε Θριάσιο, Θήβα και Ζευγολατιό.
ΤΕΑ-ΠΦΣ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση
ΤΕΑ-ΠΦΣ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/7/2026)
Τέλος οι «Πρωταγωνιστές» από τον Alpha – Η συγκινητική ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη
Τέλος οι «Πρωταγωνιστές» από τον Alpha – Η συγκινητική ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη
Τάσος Αρνιακός: Αισθανόμουν στριμωγμένος στον ΑΝΤ1 - Μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα
Τάσος Αρνιακός: Αισθανόμουν στριμωγμένος στον ΑΝΤ1 - Μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα