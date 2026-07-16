2026-07-16 13:40:05

Το πρώτο τρένο με υδρογόνο στην Ινδία, το οποίο θα εγκαινιάσει ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό Τζιντ της Χαριάνα την Παρασκευή, είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων ικανά να ανιχνεύουν διαρροές υδρογόνου, θερμότητα, φλόγες και καπνό.Το τρένο θα εκτελεί δρομολόγια μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Jind και Sonipat.Σε αντίθεση με τα συμβατικά sidirodromikanea

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