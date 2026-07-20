2026-07-20 06:57:57

Παγώνουν και άλλες μειώσεις συντάξεων έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου σε 150.000 συντάξεις χηρείας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως σήμερα ο «Ε.Τ.»:1 Αναστέλλονται από τον ΕΦΚΑ οι αναδρομικές περικοπές της βασικής σύνταξης σε 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ που λαμβάνουν και σύνταξη λόγω θανάτου.2 Παγώνουν οι περικοπές που προβλέπει sidirodromikanea

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