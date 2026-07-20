2026-07-20 06:57:57
Παγώνουν και άλλες μειώσεις συντάξεων έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου σε 150.000 συντάξεις χηρείας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως σήμερα ο «Ε.Τ.»:1 Αναστέλλονται από τον ΕΦΚΑ οι αναδρομικές περικοπές της βασικής σύνταξης σε 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ που λαμβάνουν και σύνταξη λόγω θανάτου.2 Παγώνουν οι περικοπές που προβλέπει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΓερμανία: Νέα βίαιη επίθεση σε ελεγκτή τρένου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ