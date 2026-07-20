2026-07-20 06:57:57
Φωτογραφία για Συντάξεις: «Πάγωμα» και σε άλλες περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
Παγώνουν και άλλες μειώσεις συντάξεων έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου σε 150.000 συντάξεις χηρείας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως σήμερα ο «Ε.Τ.»:1 Αναστέλλονται από τον ΕΦΚΑ οι αναδρομικές περικοπές της βασικής σύνταξης σε 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ που λαμβάνουν και σύνταξη λόγω θανάτου.2 Παγώνουν οι περικοπές που προβλέπει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γερμανία: Νέα βίαιη επίθεση σε ελεγκτή τρένου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανία: Νέα βίαιη επίθεση σε ελεγκτή τρένου.
FREEGR TIPS - ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΝ ΤΟ ΚΛΕΨΟΥΝ Ή ΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
FREEGR TIPS - ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΝ ΤΟ ΚΛΕΨΟΥΝ Ή ΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους.
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους.
Συντάξεις χηρείας: Ερχονται μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο.
Συντάξεις χηρείας: Ερχονται μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο.
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].
Συντάξεις χηρείας: «Ανάσα» για χιλιάδες δικαιούχους η κατάργηση της περικοπής του νόμου Κατρούγκαλου – Παραδείγματα.
Συντάξεις χηρείας: «Ανάσα» για χιλιάδες δικαιούχους η κατάργηση της περικοπής του νόμου Κατρούγκαλου – Παραδείγματα.
Επικουρικές συντάξεις: Τα καθαρά ποσά λόγω σύνταξης και χηρείας σε 33 ταμεία [πίνακες.
Επικουρικές συντάξεις: Τα καθαρά ποσά λόγω σύνταξης και χηρείας σε 33 ταμεία [πίνακες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συχνότερα ποτίσματα με λιγότερο νερό. Μια όχι πάντα σωστή πρακτική
Συχνότερα ποτίσματα με λιγότερο νερό. Μια όχι πάντα σωστή πρακτική
Τοξικά φυτά: Μύθοι και πραγματικότητα
Τοξικά φυτά: Μύθοι και πραγματικότητα
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Στην τελική ευθεία ο Κανονισμός για τα Κρίσιμα Φάρμακα, θωρακίζει την επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Στην τελική ευθεία ο Κανονισμός για τα Κρίσιμα Φάρμακα, θωρακίζει την επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Μια ατμομηχανή 101 ετών επιστρέφει στις τουριστικές σιδηροδρομικές γραμμές στην Τσεχική Δημοκρατία.
Μια ατμομηχανή 101 ετών επιστρέφει στις τουριστικές σιδηροδρομικές γραμμές στην Τσεχική Δημοκρατία.