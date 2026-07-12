2026-07-12 20:58:44
Φωτογραφία για Λάρισα: Φωτιά σε βαγόνι τρένου και απίστευτη ταλαιπωρία 9 ωρών για τους επιβάτες προς Αθήνα
HELLENIC TRAIN  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSIΦωτιά ξέσπασε σε βαγόνι τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα - Αθήνα σήμερα Κυριακή 12/7, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και πολύωρη καθυστέρηση στο επιβατικό κοινό.Το χρονικό της καθήλωσης στη ΛάρισαΗ προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας είχε οριστεί για τις 07:30 το πρωί. Ωστόσο, μέχρι και τις 10:30, την ώρα δηλαδή που το τρένο θα sidirodromikanea
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