2026-07-12 20:58:44

HELLENIC TRAIN ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSIΦωτιά ξέσπασε σε βαγόνι τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα - Αθήνα σήμερα Κυριακή 12/7, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και πολύωρη καθυστέρηση στο επιβατικό κοινό.Το χρονικό της καθήλωσης στη ΛάρισαΗ προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας είχε οριστεί για τις 07:30 το πρωί. Ωστόσο, μέχρι και τις 10:30, την ώρα δηλαδή που το τρένο θα sidirodromikanea

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