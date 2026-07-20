2026-07-20 15:21:38
Φωτογραφία για Αύριο συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, στις 12:30 μ.μ., στο Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης). Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στις υποδομές, τις μεταφορές και στις αναπτυξιακές sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε Λάρισα, Πλαταμώνα και Κατάκολο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε Λάρισα, Πλαταμώνα και Κατάκολο.
Οι “Φόνοι στο Καμπαναριό” επιστρέφουν! Αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι “Φόνοι στο Καμπαναριό” επιστρέφουν! Αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από αύριο στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη» – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από αύριο στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη» – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40.
Το «America’s Got Talent» κάνει πρεμιέρα αύριο στον ΑΝΤ1
Το «America’s Got Talent» κάνει πρεμιέρα αύριο στον ΑΝΤ1
«Αύριο»: Αυτό ειναι το τρέιλερ το τη νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ1
«Αύριο»: Αυτό ειναι το τρέιλερ το τη νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ1
Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ και ο Επίτροπος της ΕΕ Τζιτζικώστας, θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συνοριακών ελέγχων μέσω του EES.
Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ και ο Επίτροπος της ΕΕ Τζιτζικώστας, θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συνοριακών ελέγχων μέσω του EES.
Συνάντηση: Δημήτρης Νανόπουλος (Μέρος Α΄)
Συνάντηση: Δημήτρης Νανόπουλος (Μέρος Α΄)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες!
Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες!
Νέα μελέτη ερευνητών αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γήρανση και προάγει τη μακροζωία
Νέα μελέτη ερευνητών αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γήρανση και προάγει τη μακροζωία
Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ
Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/7/2026)
Πρεμιέρα για το«Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 - Καλοκαίρι μαζί Ενημέρωση Νίκος Ρογκάκος: «Επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει την ενημέρωση»
Πρεμιέρα για το«Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 - Καλοκαίρι μαζί Ενημέρωση Νίκος Ρογκάκος: «Επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει την ενημέρωση»