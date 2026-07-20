2026-07-20 15:21:38

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, στις 12:30 μ.μ., στο Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης). Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στις υποδομές, τις μεταφορές και στις αναπτυξιακές sidirodromikanea

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