2026-07-20 14:28:24
Φωτογραφία για Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες!
Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες

… έτσι κυλούσε η μνήμη μου βαθειά μες στην ψυχή μου          ...και συνεχίζει ο μεγάλος ποιητής* λίγο πάρα κάτω:

Και ήταν ως να συνέβαιναν τα πάντα πάλι τώρα

Διότι όπως κι η αίσθησις και η μνήμη είναι ποτάμι

Είναι μεγάλος ποταμός…

...η συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/i-mnimi-mas-ta-amygdala-kai-oi-stafides/
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