2026-07-20 14:28:24
Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες
… έτσι κυλούσε η μνήμη μου βαθειά μες στην ψυχή μου ...και συνεχίζει ο μεγάλος ποιητής* λίγο πάρα κάτω:
Και ήταν ως να συνέβαιναν τα πάντα πάλι τώρα
Διότι όπως κι η αίσθησις και η μνήμη είναι ποτάμι
Είναι μεγάλος ποταμός…
...η συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/i-mnimi-mas-ta-amygdala-kai-oi-stafides/
… έτσι κυλούσε η μνήμη μου βαθειά μες στην ψυχή μου ...και συνεχίζει ο μεγάλος ποιητής* λίγο πάρα κάτω:
Και ήταν ως να συνέβαιναν τα πάντα πάλι τώρα
Διότι όπως κι η αίσθησις και η μνήμη είναι ποτάμι
Είναι μεγάλος ποταμός…
...η συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/i-mnimi-mas-ta-amygdala-kai-oi-stafides/
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