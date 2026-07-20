2026-07-20 14:28:24

Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες



… έτσι κυλούσε η μνήμη μου βαθειά μες στην ψυχή μου ...και συνεχίζει ο μεγάλος ποιητής* λίγο πάρα κάτω:



Και ήταν ως να συνέβαιναν τα πάντα πάλι τώρα



Διότι όπως κι η αίσθησις και η μνήμη είναι ποτάμι



Είναι μεγάλος ποταμός…



...η συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/i-mnimi-mas-ta-amygdala-kai-oi-stafides/



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