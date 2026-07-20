2026-07-20 15:09:57

Σε τροχιά ανάπτυξης και μεικτών χρήσεων τρία εμβληματικά ακίνητα - Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 η υποβολή προτάσεωνΗ εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ δημοσίευσε τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των σιδηροδρομικών ακινήτων στη Λάρισα, τον Πλαταμώνα και το Κατάκολο.Οι προτάσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη μεικτών χρήσεων, όπως sidirodromikanea

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