Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε Λάρισα, Πλαταμώνα και Κατάκολο.
2026-07-20 15:09:57
Σε τροχιά ανάπτυξης και μεικτών χρήσεων τρία εμβληματικά ακίνητα - Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 η υποβολή προτάσεωνΗ εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ δημοσίευσε τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των σιδηροδρομικών ακινήτων στη Λάρισα, τον Πλαταμώνα και το Κατάκολο.Οι προτάσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη μεικτών χρήσεων, όπως sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ