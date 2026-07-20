2026-07-20 15:09:57
Φωτογραφία για Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε Λάρισα, Πλαταμώνα και Κατάκολο.
Σε τροχιά ανάπτυξης και μεικτών χρήσεων τρία εμβληματικά ακίνητα - Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 η υποβολή προτάσεωνΗ εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ δημοσίευσε τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των σιδηροδρομικών ακινήτων στη Λάρισα, τον Πλαταμώνα και το Κατάκολο.Οι προτάσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη μεικτών χρήσεων, όπως sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μνήμη μας, τα αμύγδαλα και οι σταφίδες!
Αύριο συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αύριο συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εξαιρετικές λύσεις για πλήρη αξιοποίηση του χώρου σε 31τμ
Εξαιρετικές λύσεις για πλήρη αξιοποίηση του χώρου σε 31τμ
Λάρισα: Φωτιά σε βαγόνι τρένου και απίστευτη ταλαιπωρία 9 ωρών για τους επιβάτες προς Αθήνα
Λάρισα: Φωτιά σε βαγόνι τρένου και απίστευτη ταλαιπωρία 9 ωρών για τους επιβάτες προς Αθήνα
Λάρισα: Συνεχίζεται η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
Λάρισα: Συνεχίζεται η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
Λάρισα: Ανοιξε η γέφυρα του ΟΣΕ, αλλά όχι και τα ασανσέρ.
Λάρισα: Ανοιξε η γέφυρα του ΟΣΕ, αλλά όχι και τα ασανσέρ.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα μελέτη ερευνητών αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γήρανση και προάγει τη μακροζωία
Νέα μελέτη ερευνητών αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γήρανση και προάγει τη μακροζωία
Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ
Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/7/2026)
Πρεμιέρα για το«Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 - Καλοκαίρι μαζί Ενημέρωση Νίκος Ρογκάκος: «Επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει την ενημέρωση»
Πρεμιέρα για το«Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 - Καλοκαίρι μαζί Ενημέρωση Νίκος Ρογκάκος: «Επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει την ενημέρωση»
ΑΝΤ1: Με Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή
ΑΝΤ1: Με Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή