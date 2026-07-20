2026-07-20 15:43:28
Φωτογραφία για Οι “Φόνοι στο Καμπαναριό” επιστρέφουν! Αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα!



Οι μοναχές που αγαπήσαμε, επιστρέφουν στο δεύτερο κύκλο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη!

Με ακόμη περισσότερο μυστήριο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η πιο... ανορθόδοξη αστυνομική κωμωδία επιστρέφει με νέες περιπέτειες και πιο σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα…πάρτε μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα.







Πηγή: tvnea.com
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