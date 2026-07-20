2026-07-20 11:01:35

Πρεμιέρα πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας η νέα ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι μαζί», η οποία θα κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, μεταφέροντας όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.



Στο τιμόνι της εκπομπής βρίσκεται ο Νίκος Ρογκάκος, έχοντας στο πλευρό του την Άννα Λιβαθυνού και τον Στέφανο Σίσκο. Η δημοσιογραφική ομάδα φιλοδοξεί να προσφέρει καθημερινά ολοκληρωμένη ενημέρωση, με έμφαση στην επικαιρότητα, τις πολιτικές εξελίξεις, τα κοινωνικά θέματα και τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας.



Κατά την έναρξη της πρεμιέρας, ο Νίκος Ρογκάκος καλωσόρισε τους τηλεθεατές, δίνοντας το στίγμα της νέας εκπομπής και υπογραμμίζοντας πως στόχος της ομάδας είναι η έγκυρη και άμεση ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.



«Καλοκαίρι μαζί σας είναι ο ΑΝΤ1 και θα παραμείνουμε μαζί σας ως τη 13:00… Και θα παραμείνουμε μαζί σας όλο το καλοκαίρι, γιατί; Γιατί η επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει την ενημέρωση. Η ενημέρωση, όμως, αλλιώς…», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, ο Νίκος Ρογκάκος παρουσίασε τους δύο συνεργάτες του, την Άννα Λιβαθυνού και τον Στέφανο Σίσκο, οι οποίοι συμμετέχουν στη νέα πρωινή ομάδα του ΑΝΤ1.



«Δύο συνάδελφοι εκλεκτοί», είπε χαρακτηριστικά για τους συνεργάτες του, υπογραμμίζοντας τη χαρά του για τη νέα τηλεοπτική συνεργασία.



Πηγή: tvnea.com



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