2026-07-20 10:02:14
Φωτογραφία για Τέμπη: Κλείνει το κεφάλαιο των ενστάσεων – Η εισαγγελέας εισηγείται σήμερα για τα αιτήματα αναβολής.
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των ενστάσεων και των αιτημάτων των κατηγορουμένων, με το δικαστήριο να καλείται να αποφασίσει για την αναβολή της δίκης λόγω της παράλληλης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα αυτό το πρώτο στάδιο ενστάσεων, αιτημάτων, αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των sidirodromikanea
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