2026-07-13 21:03:16

Την Τετάρτη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.Τα αιτήματα για αναβολή της δίκης υποβλήθηκαν από συνηγόρους sidirodromikanea

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