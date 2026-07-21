2026-07-21 12:22:16

Η Deutsche Bahn, ο κρατικός φορέας σιδηροδρόμων της Γερμανίας, σχεδιάζει να εφαρμόσει πανεθνική απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας έως τα μέσα Οκτωβρίου . Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα περιστατικό υψηλού προφίλ στο οποίο ένας υπάλληλος ασφαλείας έπεσε από ένα τρένο μετά από συμπλοκή με έναν μεθυσμένο επιβάτη.Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, sidirodromikanea

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