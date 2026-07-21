2026-07-21 17:39:17

Η ελβετική εταιρεία κατασκευής σιδηροδρομικών οχημάτων Stadler έγινε στόχος απόπειρας κυβερνοεκβιασμού, αφού μη εξουσιοδοτημένα άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων με έναν από τους προμηθευτές της εταιρείας.Το περιστατικό συνέβη στα μέσα Ιουλίου 2026 μέσω της χρήσης παραβιασμένων διαπιστευτηρίων σύνδεσης. Η Stadler δηλώνει ότι δεν έγινε sidirodromikanea

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