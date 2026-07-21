2026-07-21 17:40:20
Φωτογραφία για Κι όμως! Παραμένει στον ΣΚΑΪ και δεν παίρνει μεταγραφή στον ΑΝΤ1...

 



Νέα τροπή παίρνει

η μεταγραφή του Σταύρου Ιωαννίδη, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που φτάνουν στο TVNEA.COM, ο δημοσιογράφος παραμένει τελικά στο δυναμικό του ΣΚΑΪ και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν αναπτυχθεί σενάρια που τον ήθελαν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη στελέχωση της νέας πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, με το όνομά του να συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που εξετάζονταν από τον σταθμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του TVNEA.COM, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο Σταύρος Ιωαννίδης συνεχίζει κανονικά τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία και τον δημοσιογράφο να παραμένει στο δυναμικό του σταθμού.

Έτσι, το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον ΑΝΤ1 απομακρύνεται, με τον σχεδιασμό του ΣΚΑΪ για τη νέα τηλεοπτική χρονιά να τον περιλαμβάνει κανονικά στις ενημερωτικές του εκπομπές.

Εφόσον δεν προκύψει κάποια νέα ανατροπή της τελευταίας στιγμής, η παραμονή του στον ΣΚΑΪ θεωρείται πλέον δεδομένη.



Πηγή: tvnea.com
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