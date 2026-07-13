2026-07-13 15:32:20
Φωτογραφία για Δεκαετία σιδηροδρομικών υπηρεσιών ταχείας κυκλοφορίας Κίνας-Ευρώπης αναδιαμορφώνουν την ευρασιατική συνδεσιμότητα Ξινχουά.
Φωλιασμένο στα σύνορα Κίνας-Καζακστάν, στην Αυτόνομη Περιοχή Σιντζιάνγκ Ουιγούρ της βορειοδυτικής Κίνας, το Χόργκος, που σημαίνει «πέρασμα για καραβάνια καμήλας» στα Μογγολικά, αποτελούσε ζωτικό σταθμό στον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια, γεφυρώνοντας το εμπόριο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης.Σήμερα, το αχνό κουδούνισμα από τα κουδούνια sidirodromikanea
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