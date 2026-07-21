2026-07-21 17:59:45

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα είχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, σήμερα, Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης.Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο και τις πολιτικές δράσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Μακεδονία sidirodromikanea

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