2026-07-21 18:57:04
Φωτογραφία για Το EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο στον ΑΝΤ1

 



Μία εβδομάδα. Ένας στόχος. 

Πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή μιας οικογένειας μέσα σε μόλις επτά ημέρες; Πόση δύναμη έχει μια ολόκληρη κοινότητα όταν ενώνεται για έναν κοινό σκοπό;

Οι απαντήσεις έρχονται στο «EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION (USA)», που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 14:00.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά format όλων των εποχών έρχεται στον ΑΝΤ1. Από την πρώτη του προβολή το 2003 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το «Extreme Makeover: Home Edition» εξελίχθηκε σε διεθνές τηλεοπτικό φαινόμενο, αποκτώντας πολλές επιτυχημένες εκδοχές σε όλο τον κόσμο και εμπνέοντας εκατομμύρια τηλεθεατές.

Με παρουσιάστριες την Clea Shearer και την Joanna Teplin, κάθε επεισόδιο αφηγείται μια αληθινή ιστορία ελπίδας και αλληλεγγύης. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, μια ομάδα ειδικών, εθελοντών και ολόκληρων τοπικών κοινοτήτων ενώνει τις δυνάμεις της για να ανακαινίσει ή να χτίσει από την αρχή το σπίτι οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένας ασφαλής, λειτουργικός και όμορφος χώρος, προσαρμοσμένος στις ανάγκες τους. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, που αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα και την προοπτική αυτών των ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως όταν οι κοινότητες συνεργάζονται, μπορούν να προσφέρουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα σπίτι: μπορούν να αλλάξουν ζωές.



«EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION (USA)»

Πρεμιέρα Σάββατο 25 Ιουλίου στις 14:00 στον ΑΝΤ1.



Ριάλιτι αμερικάνικης παραγωγής 2025

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:Clea Shearer, Joanna Teplin

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ABC





 



Πηγή: tvnea.com
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