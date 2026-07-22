Το καλοκαίρι τα laptop δίνουν πραγματική μάχη για να κρατηθούν δροσερά.

Η φυσική πίσω από αυτό είναι απλή: τα συστήματα ψύξης των laptop βασίζονται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού τους και του δωματίου. Όταν το δωμάτιο έχει υψηλές θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου, ο αέρας που εισέρχεται είναι ήδη ζεστός, με αποτέλεσμα η ψύξη να είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική. Αν προσθέσεις σε αυτό τη φόρτιση (που παράγει χημική θερμότητα στην μπαταρία) και ένα απαιτητικό παιχνίδι ή πρόγραμμα, ο ανεμιστήρας αρχίζει να ακούγεται σαν... αεροπλάνο έτοιμο για απογείωση.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις το laptop σου να «ανασάνει» το καλοκαίρι:

Απόφυγε τις μαλακές επιφάνειες: Μην το ακουμπάς ποτέ στο κρεβάτι, στον καναπέ ή στα πόδια σου. Τα υφάσματα βουλώνουν τους αεραγωγούς στο κάτω μέρος και «πνίγουν» το σύστημα. Προτίμησε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (π.χ. ένα γραφείο).

Ανασήκωσε το πίσω μέρος: Τοποθετώντας κάτι μικρό (όπως δύο καπάκια από μπουκάλια) κάτω από τα πίσω ποδαράκια του laptop, δημιουργείς μεγαλύτερο κενό για να κυκλοφορεί ο αέρας από κάτω.

Προσοχή στη σκόνη: Αν έχεις το laptop πάνω από χρόνο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει μαζέψει σκόνη στους ανεμιστήρες. Ένα γρήγορο καθάρισμα με ένα σπρέι πεπιεσμένου αέρα κάνει θαύματα.

Χρήση βάσης ψύξης (Cooling Pad): Μια βάση με ανεμιστήρες δεν κάνει θαύματα (συνήθως ρίχνει τη θερμοκρασία κατά $2^\circ\text{C}$ με $5^\circ\text{C}$), αλλά προσφέρει τη ροή φρέσκου αέρα που χρειάζεται το σύστημα.

Ρύθμιση της απόδοσης: Αν δεν κάνεις βαριά εργασία, γύρισε το προφίλ μπαταρίας των Windows ή του macOS σε "Eco" ή "Balanced". Αυτό περιορίζει ελαφρώς τις μέγιστες συχνότητες του επεξεργαστή, μειώνοντας δραματικά τη θερμότητα χωρίς να χάνεις σε αίσθηση ταχύτητας.

Προχωρημένες Λύσεις:

Χρησιμοποιήστε λογισμικό παρακολούθησης θερμοκρασίας: Υπάρχουν πολλά δωρεάν προγράμματα που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών.

Αντικαταστήστε τη θερμοαγώγιμη πάστα: Αυτό είναι μια πιο προχωρημένη διαδικασία, αλλά μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θερμοκρασία του laptop σας.

Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα: Εάν ο ανεμιστήρας του laptop σας είναι θορυβώδης ή δεν λειτουργεί σωστά, ίσως χρειαστεί να τον αντικαταστήσετε.

Επιπλέον Συμβουλές:

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το laptop σας σε απευθείας ηλιακό φως.

Μην αφήνετε το laptop σας στο αυτοκίνητο σε ζεστή μέρα.

Εάν το laptop σας υπερθερμαίνεται πολύ, κλείστε το και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.







Ελπίζω αυτές οι συμβουλές να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το laptop σας δροσερό το καλοκαίρι!

Αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή έντονο πρόβλημα υπερθέρμανσης (ή κολλημάτων) με το δικό σου laptop, ή απλά το παρατήρησες τώρα που έπιασαν οι ζέστες;

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