2026-07-22 08:15:08
Φωτογραφία για Θετικές εξελίξεις
'Eρχονται νέα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας.

Πληροφορίες θέλουν να ενισχύεται η φαρέτρα των φαρμακείων με νέο σκεύασμα κατά της παχυσαρκίας και μάλιστα πριν από τα τέλη του έτους.

Οι επαναστάσεις στην συγκεκριμένη αγορά δεν σταματούν και βέβαια αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, καθώς η συγκεκριμένη νόσος ζει, βασιλεύει και αυξάνεται στην χώρα.

Τώρα αν τα νέο σκεύασμα θα είναι συνταγογραφούμενο ή μη, αυτό κανείς δεν το ξέρει, αν και το υψηλό clawback μάλλον δείχνει και προς ποια κατεύθυνση θα είναι τελικά η απόφαση της εταιρείας που θα το φέρει...

Πηγή : iatronet 
pharmateam
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