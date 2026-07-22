2026-07-22 06:15:55

Παρά τις διαδοχικές συσκέψεις στο Υπουργείο, δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα. Προβληματισμός σε Καλάβρυτα και Αιγιάλεια για τις καθυστερήσεις και το μέλλον της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.Παρά το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση sidirodromikanea

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