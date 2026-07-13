2026-07-13 10:27:02
Φωτογραφία για Καλοκαίρι Μαζί: Έκτακτη κίνηση με νέο καλοκαιρινό πρωινό ο ΑΝΤ1 - Ποιοι θα το παρουσιάζουν και τι ώρα θα παίζει;
Ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να διατηρήσει δυναμική παρουσία και κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας την ενημερωτική του ζώνη με μια νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όταν θα ενεργοποιηθεί ξανά η πρωινή ζώνη που φιλοξενούσε το «Καλημέρα Ελλάδα». Στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Νίκος Ρογκάκος, ο οποίος επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωινή ενημέρωση, έχοντας ήδη εμπειρία από αντίστοιχα τηλεοπτικά εγχειρήματα. Σύμφωνα με τη RealNews, στο δημοσιογραφικό επιτελείο θα συμμετέχει ενεργά και ο Στέφανος Σίσκος, ενισχύοντας την ομάδα της εκπομπής.

Το νέο ενημερωτικό μαγκαζίνο θα μεταδίδεται καθημερινά από τις 06:00 έως τις 10:00, δίνοντας έμφαση στην πολιτική, κοινωνική και διεθνή επικαιρότητα, με στόχο να κρατά τους τηλεθεατές πλήρως ενημερωμένους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πηγή: tvnea.com
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