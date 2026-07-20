Η απώλεια ή η κλοπή του κινητού είναι μια εξαιρετικά αγχωτική κατάσταση, αλλά ευτυχώς η τεχνολογία μάς δίνει πολύ συγκεκριμένα εργαλεία για να το εντοπίσουμε γρήγορα.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το αν η συσκευή σας είναι Android ή iPhone.

1. Αν έχετε συσκευή Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel κ.λπ.)

Η Google διαθέτει την υπηρεσία Εύρεση συσκευής (Find My Device).

Βήμα 1: Επισκεφθείτε τη σελίδα android.com/find από έναν υπολογιστή ή άλλο κινητό, ή κατεβάστε την εφαρμογή Find My Device σε μια άλλη συσκευή Android.

Βήμα 2: Συνδεθείτε με τον λογαριασμό Google (Gmail) που είχατε ενεργό στο χαμένο σας κινητό.

Βήμα 3: Στον χάρτη θα εμφανιστεί η τελευταία γνωστή τοποθεσία του τηλεφώνου σας.

Οι επιλογές που έχετε:

Αναπαραγωγή ήχου (Play Sound): Το κινητό θα χτυπήσει στην πλήρη ένταση για 5 λεπτά, ακόμη και αν είναι στο αθόρυβο.

Ασφάλιση συσκευής (Secure Device): Κλειδώνει το κινητό με το PIN ή το password σας. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ένα μήνυμα στην οθόνη (π.χ. ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) για όποιον το βρει.

Διαγραφή συσκευής (Erase Device): Αν είστε σίγουροι ότι δεν θα το βρείτε, μπορείτε να διαγράψετε οριστικά όλα τα δεδομένα σας. Προσοχή: Μετά από αυτό, δεν θα μπορείτε πλέον να το εντοπίσετε μέσω του χάρτη.

2. Αν έχετε iPhone (Apple)

Η Apple χρησιμοποιεί την υπηρεσία Εύρεση (Find My).

Βήμα 1: Επισκεφθείτε τη σελίδα icloud.com/find ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εύρεση (Find My) από κάποιο iPad, Mac ή το iPhone ενός φίλου.

Βήμα 2: Συνδεθείτε με το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Βήμα 3: Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα για να δείτε την τοποθεσία της στον χάρτη.

Οι επιλογές που έχετε:

Αναπαραγωγή ήχου: Το iPhone θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο.

Σήμανση ως απωλεσθέντος (Lost Mode): Κλειδώνει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας με κωδικό, απενεργοποιεί το Apple Pay και σας επιτρέπει να εμφανίσετε ένα μήνυμα με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην οθόνη κλειδώματος.

Διαγραφή αυτής της συσκευής (Erase This Device): Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα για ασφάλεια.

3. Τι πρέπει να κάνετε αν το κινητό έχει κλαπεί

Αν ο χάρτης δείχνει ότι το κινητό σας βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία ή κινείται (πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα έχει κλαπεί):

Μην προσπαθήσετε να το πάρετε πίσω μόνοι σας. Είναι επικίνδυνο.

Καλέστε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας: Ζητήστε τους να απενεργοποιήσουν (μπλοκάρουν) την κάρτα SIM, ώστε να μην χρεωθείτε τυχόν κλήσεις ή δεδομένα.

Δηλώστε την κλοπή στην Αστυνομία: Θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό IMEI της συσκευής (μπορείτε να τον βρείτε στο κουτί του κινητού ή στην απόδειξη αγοράς). Η αστυνομία μπορεί να προσθέσει το IMEI στη μαύρη λίστα, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανένα δίκτυο.

Το κινητό σας είναι Android ή iPhone, ώστε να σας καθοδηγήσω πιο συγκεκριμένα αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση;

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