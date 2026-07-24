2026-07-24 17:33:55
Φωτογραφία για Συνεχίζει και το καλοκαίρι η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ - Αυτές θα είναι οι εκπομπές



 Από τις 27 Ιουλίου, καθημερινά (Δευτέρα – Κυριακή), οι ενημερωτικές εκπομπές ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ONLINE θα δίνουν τον παλμό της επικαιρότητας για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ θα βρίσκονται στις επάλξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να μεταδίδουν άμεσα και αμερόληπτα όλες τις εξελίξεις.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και για έναν περίπου μήνα, η ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ θα μεταδίδεται Δευτέρα έως Παρασκευή στις 06.00 και Σαββατοκύριακο στις 07.00 και το ONLINE από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09.50. Οι δημοσιογράφοι που θα αναλάβουν την παρουσίαση των δύο αυτών εκπομπών είναι (αλφαβητικά) οι: Νίκος Ανδρίτσος, Δέσποινα Βλεπάκη, Μαρία Βούσουλα, Κωνσταντίνος Δαυλός, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάρτζυ Λαζάρου, Τίνα Μιχαηλίδου, Χρύσα Μπάτου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Παπακώστα, Ηρώ Ράντου, Χρυσόστομος Τσούφης.

Ενημέρωση στον ΣΚΑΪ καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα.







Πηγή: tvnea.com
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