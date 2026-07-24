2026-07-24 10:19:05

Τίτλους τέλους στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ ρίχνει σήμερα ο Άκης Παυλόπουλος, πραγματοποιώντας την τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή «Σήμερα», καθώς από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1.



Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναλαμβάνει ρόλο στη νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.



Η αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ δεν πέρασε απαρατήρητη, με τη Μάρω Καρούση να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της στον αέρα της εκπομπής. Η δημοσιογράφος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά και συγκινητικά λόγια για τον επί χρόνια συνεργάτη της, ευχαριστώντας τον για την κοινή τους πορεία και ευχόμενη καλή επιτυχία στο νέο του επαγγελματικό βήμα.



«Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είχα πολύ άγχος την πρώτη φορά που κάναμε μαζί εκπομπή. Με είχε πάρει τηλέφωνο να με γνωρίσει και του είπα ότι έχω άγχος.



Με ρώτησε τι φοβάμαι πιο πολύ, του λέω… μην πέσω κάτω. Και μου λέει “αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ”. Τον αγαπώ πολύ! Εις το επανιδείν», είπε η Μάρω Καρούση και συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά του Άκη Παυλόπουλου.



Πηγή: tvnea.com



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