2026-07-24 17:33:55
Φωτογραφία για ACTION 24: Η σεζόν που έσπασε το φράγμα των 2 εκατομμυρίων τηλεθεατών

Μία ακόμη επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε για το ACTION 24, με το κανάλι να καταγράφει σημαντική άνοδο στους βασικούς δείκτες τηλεθέασης και να κερδίζει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025–2026, το ACTION 24 σημείωσε αύξηση 24,2% στη μέση τηλεθέαση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η υψηλότερη μηνιαία αθροιστική κάλυψη ξεπέρασε τους 2 εκατομμύρια τηλεθεατές (2.079.033).

Η ενημέρωση παρέμεινε στην καρδιά του προγράμματος και διεύρυνε το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό κοινό, με τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ACTION 24 να καταγράφουν μεγάλη αύξηση τηλεθέασης, αντανακλώντας την καθημερινή και αδιάκοπη δουλειά των ανθρώπων του σταθμού. Παράλληλα, η ψυχαγωγία κέρδισε περισσότερο χώρο και κοινό, με εκπομπές, ξένες σειρές και ταινίες να σημειώνουν θετικές επιδόσεις μέσα στη χρονιά.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν και φέτος τα αθλητικά. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, το Copa del Rey, το Carabao Cup και το Super Cup, προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό τηλεθεατών στη συχνότητα του ACTION 24.

Η ολοκλήρωση της φετινής σεζόν σηματοδοτεί ακόμη μία χρονιά ανάπτυξης για το ACTION 24. 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με νέο πρόγραμμα, νέες παραγωγές και ακόμη πιο δυναμική ενημέρωση και ψυχαγωγία, πάντα με την αξιοπιστία και την αμεσότητα που αποτελούν σταθερή ταυτότητα του ACTION 24.







Πηγή: tvnea.com
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