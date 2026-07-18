





Νέα τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος εντάχθηκε και επίσημα στο δυναμικό του OPEN, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το MEGA και την εκπομπή «Buongiorno».

Ο γνωστός παρουσιαστής υπέγραψε τη συμφωνία το μεσημέρι της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τη μετακίνησή του στον τηλεοπτικό σταθμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη HuffPost Greece, η πρόταση είχε κατατεθεί από τον Θέμη Μάλλη, με τον οποίο ο Ανδρέας Μικρούτσικος διατηρεί μακρόχρονη επαγγελματική συνεργασία και φιλική σχέση.

Η συμφωνία επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο μια αδιαθεσία του παρουσιαστή ανέβαλε προσωρινά την υπογραφή των συμβολαίων. Παράλληλα, υπήρξαν πληροφορίες για ενδιαφέρον και από άλλη τηλεοπτική εκπομπή, όμως οι σχετικές συζητήσεις δεν προχώρησαν και τελικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε την αρχική πρόταση του OPEN.

Η νέα εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη

Η τηλεοπτική επιστροφή του παρουσιαστή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές ή στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα συμμετέχει σε νέα μεσημεριανή εκπομπή του OPEN, στο πλευρό του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη.

Η εκπομπή θα βρεθεί απέναντι στον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν και πλέον ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1, μετά την αποχώρησή του από το OPEN το περασμένο καλοκαίρι.

Στη νέα τηλεοπτική παρέα θα βρίσκεται και η Άρια Καλύβα, η οποία παραμένει στο OPEN μετά την παρουσία της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και θα λειτουργεί ως lead-in για την εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου, διαμορφώνοντας έτσι τη νέα μεσημεριανή ζώνη του OPEN για τη σεζόν που έρχεται.

Πηγή: HuffPost Greece

Πηγή: tvnea.com