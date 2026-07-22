2026-07-22 20:22:20
Φωτογραφία για Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο.
Tην παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και τεσσάρων εκ των επτά συγκατηγορουμένων του, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη φέρεται να εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο.Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ερευνάται στο sidirodromikanea
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