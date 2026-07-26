Η σύντομη απάντηση είναι: όχι, η ίδια η χρήση την ώρα της φόρτισης δεν καταστρέφει την μπαταρία. Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που προστατεύουν το κύκλωμα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας «κρυφός» εχθρός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της: η θερμότητα.

Τι συμβαίνει πραγματικά στην μπαταρία;

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Lithium-ion) μισούν τις ακραίες θερμοκρασίες. Όταν φορτίζεις το κινητό, αναπτύσσεται φυσιολογικά μια μικρή θερμότητα. Αν ταυτόχρονα το χρησιμοποιείς, η θερμοκρασία αυξάνεται παραπάνω — και εκεί αρχίζει το πρόβλημα.

[ Φόρτιση ] [ Βαριά Χρήση ] (Παράγει Θερμότητα) (Παράγει Θερμότητα) \ / \ / ▼ ▼ [ Υψηλή Θερμοκρασία Συσκευής ] │ ▼ [ Φθορά Μπαταρίας / Degradation ]Πότε είναι ΑΣΦΑΛΕΣ να το χρησιμοποιείς

Ελαφριά χρήση: Απάντηση σε κλήσεις, μηνύματα (WhatsApp, Viber κ.λπ.), ανάγνωση άρθρων ή έλεγχος e-mail.

Χρήση αργού φορτιστή: Όταν φορτίζει με χαμηλά Watt (π.χ. 5W), η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή.

Σε δροσερό περιβάλλον: Αν το δωμάτιο είναι δροσερό και η συσκευή δεν ζεσταίνεται στο χέρι σου.

Πότε ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (και πρέπει να το αποφεύγεις)

Gaming & Βαριές Εφαρμογές: Το παιχνίδι ή η επεξεργασία βίντεο πιέζουν στο έπακρο τον επεξεργαστή (CPU/GPU) και την μπαταρία ταυτόχρονα.

Ταχεία Φόρτιση (Fast Charging): Οι ταχυφορτιστές (30W, 65W, 120W+) ανεβάζουν ήδη αρκετά τη θερμοκρασία. Αν προσθέσεις και χρήση, η ζέστη γίνεται υπερβολική.

Χρήση με θήκη σε ζεστό χώρο: Οι παχιές θήκες παγιδεύουν τη θερμότητα. Αν είσαι στον ήλιο ή μέσα στο αμάξι το καλοκαίρι, η φθορά επιταχύνεται δραματικά.

Bonus Tip — Bypass Charging: Πολλά σύγχρονα gaming κινητά (και ορισμένα mainstream) διαθέτουν τη λειτουργία Bypass Charging. Όταν παίζεις παιχνίδια, ο φορτιστής τροφοδοτεί απευθείας τη συσκευή προσπερνώντας την μπαταρία, ώστε να μην παράγεται καθόλου έξτρα θερμότητα!

Πώς να προστατεύσεις την μπαταρία σου

Βγάλε τη θήκη αν παρατηρήσεις ότι η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη φόρτιση.

Απόφυγε την έκθεση στον ήλιο όταν φορτίζει (π.χ. στο ταμπλό του αυτοκινήτου).

Ενεργοποίησε την «Έξυπνη Φόρτιση» (Optimized Battery Charging) από τις ρυθμίσεις του κινητού σου.

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