Συχνότερα ποτίσματα με λιγότερο νερό. Μια όχι πάντα σωστή πρακτική

Πολλοί πιστεύουν ότι το λίγο και πιο συχνό πότισμα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να διατηρούνται τα φυτά υγιή. Αν και αυτή η πρακτική μπορεί να είναι σωστή σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αποτελεί τον ιδανικό τρόπο ποτίσματος για τα περισσότερα φυτά. Εξίσου σημαντική με τη συχνότητα είναι η ποσότητα του νερού που δέχεται το χώμα σε κάθε πότισμα, καθώς αυτή καθορίζει μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η υγρασία και επηρεάζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Περιεχόμενα Η ποσότητα νερού καθορίζει την ανάπτυξη των ριζών Πότε το λίγο και πιο συχνό πότισμα είναι σωστή επιλογή Αυτόματο πότισμα: χρειάζεται και αυτό προσαρμογέςΗ ποσότητα του νερού καθορίζει την ανάπτυξη των ριζών

Τα φυτά αναπτύσσουν το φύλλωμά τους προς την κατεύθυνση απ΄ όπου δέχονται περισσότερο φως και το ριζικό τους σύστημα προς τα σημεία όπου υπάρχει διαθέσιμη υγρασία. Έτσι όταν το πότισμα είναι επαρκές και η υγρασία διεισδύει περισσότερο στο έδαφος, αναπτύσσουν ένα πιο εκτεταμένο και ανθεκτικό ριζικό σύστημα, βασική προϋπόθεση για υγιή και ανθεκτικά φυτά.

Αντίθετα, όταν σε κάθε πότισμα βρέχεται μόνο η επιφάνεια του χώματος, όπως συμβαίνει στα πιο συχνά ποτίσματα με μικρές ποσότητες νερού, το μεγαλύτερο μέρος του ριζικού συστήματος παραμένει στα ανώτερα στρώματα, εκεί όπου υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη υγρασία. Αποτέλεσμα, εκτός της γενικά προβληματικής ανάπτυξης, όταν επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες ή δυνατός αέρας, το επιφανειακό χώμα στεγνώνει πολύ γρήγορα και το φυτό εμφανίζει νωρίτερα σημάδια έλλειψης νερού, αφού όλες του οι ρίζες βρίσκονται σε εντελώς στεγνό χώμα.

Όταν όμως το πότισμα γίνεται πιο αραιά και με πιο «βαθιά» ποτίσματα το νερό διεισδύει βαθύτερα στο χώμα και οι ρίζες ακολουθούν την υγρασία αναπτυσσόμενες προς τα κάτω. Έτσι το φυτό αναπτύσσει σταθερότερο ριζικό σύστημα, γίνεται πιο ανθεκτικό και αξιοποιεί καλύτερα την υγρασία που διατηρείται σε μεγαλύτερο βάθος χώματος. Επιπλέον, και το νερό αξιοποιείται καλύτερα καθώς μειώνονται και οι απώλειες από την εξάτμιση της επιφάνειας του εδάφους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Η λογική αυτή είναι εύκολα κατανοητή στην περίπτωση ύπαρξης συστήματος αυτόματου ποτίσματος. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει 10 λεπτά πότισμα κάθε ημέρα ή 5 λεπτά το πρωί και 5 το βράδυ, ενώ ένα άλλο 20 λεπτά μέρα παρά μέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, σε διάστημα δύο ημερών, η συνολική ποσότητα νερού που θα δοθεί στα φυτά, με τους ίδιους σταλάκτες, είναι η ίδια.



Ωστόσο, το αποτέλεσμα διαφέρει. Στο πρόγραμμα ποτίσματος για 20 λεπτά μέρα παρά μέρα, η ίδια ποσότητα νερού δίνεται σε μόνο ένα και μεγαλύτερης διάρκειας πότισμα. Αποτέλεσμα η υγρασία να διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος, σε σχέση με τα καθημερινά και συντομότερα ποτίσματα που τείνουν να διατηρούν την υγρασία περισσότερο ή και μόνο στα ανώτερα στρώματα του χώματος.

Πότε το λίγο και πιο συχνό πότισμα είναι σωστή επιλογή

Παρότι ένα πιο αραιό αλλά πιο πλούσιο πότισμα αποτελεί συχνά την καλύτερη επιλογή για τα περισσότερα φυτά, υπάρχουν εξαιρέσεις. Το λίγο και πιο συχνό πότισμα προτιμάται κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

Νεοφυτεμένα φυτά

Δεν έχουν ακόμη αναπτύξει βαθύ ριζικό σύστημα και χρειάζονται σταθερή υγρασία μέχρι να εγκατασταθούν.

Σπορεία και πολύ νεαρά φυτά

Είναι πιο ευαίσθητα ακόμη και σε σύντομες περιόδους ξηρασίας και χρειάζονται συχνότερα ποτίσματα ώστε το χώμα να παραμένει σταθερά υγρό.

Μικρές ή κρεμαστές γλάστρες

Η περιορισμένη ποσότητα χώματος στεγνώνει πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι ή όταν υπάρχει έντονος αέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά και απαιτούνται συχνότερα ποτίσματα.

Φυτά με αυξημένες απαιτήσεις σε σταθερή υγρασία

Ορισμένα είδη αναπτύσσονται καλύτερα όταν το χώμα δεν προλαβαίνει να στεγνώσει σημαντικά μεταξύ των ποτισμάτων, αρκεί να αποφεύγεται η υπερβολική ποσότητα νερού που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις ρίζες.

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Τα «βαθιά» ποτίσματα σε πιο αραιά διαστήματα είναι, γενικά, μια πρακτική που ευνοεί τα περισσότερα πλήρως εγκατεστημένα είδη φυτών και δέντρων, που είναι τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες κάποιων ειδών.Διαβάστε επίσης:Πως να σώσετε ένα υπερποτισμένο φυτόSHARE