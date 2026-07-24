2026-07-24 16:40:51

Πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή διαδρομή, καθώς ένα μέρος του ταξιδιού βιντεοσκοπείται από την καμπίνα του οδηγού, προσφέροντας απίστευτη θέα από μπροστά που οι περισσότεροι επιβάτες δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να δουν. Αργότερα, συνεχίζουμε το ταξίδι στην πρώτη θέση με το τρένο Talgo της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης — ένα τμήμα για το οποίο κανονικά δεν μπορείς καν να αγοράσεις εισιτήρια.Αυτό sidirodromikanea

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