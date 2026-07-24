2026-07-24 16:40:51
Φωτογραφία για Ταξιδεύοντας με το πιο γραφικό τρένο της Ευρώπης στην απίστευτη διαδρομή Μόσταρ — Σαράγεβο.
Πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή διαδρομή, καθώς ένα μέρος του ταξιδιού βιντεοσκοπείται από την καμπίνα του οδηγού, προσφέροντας απίστευτη θέα από μπροστά που οι περισσότεροι επιβάτες δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να δουν. Αργότερα, συνεχίζουμε το ταξίδι στην πρώτη θέση με το τρένο Talgo της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης — ένα τμήμα για το οποίο κανονικά δεν μπορείς καν να αγοράσεις εισιτήρια.Αυτό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παγκόσμια Ημέρα Αυτοφροντίδας- Εγχειρίδιο για τους Φαρμακοποιούς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παγκόσμια Ημέρα Αυτοφροντίδας- Εγχειρίδιο για τους Φαρμακοποιούς
Πάνος Πετρονικολος : Αποχρώσεων συνέχεια....
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάνος Πετρονικολος : Αποχρώσεων συνέχεια....
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μπαγκλαντές: Κινούμενο τρένο δέχεται πέτρα – Φοιτητής με κάταγμα στο πρόσωπο και σοβαρή βλάβη στην όραση.
Μπαγκλαντές: Κινούμενο τρένο δέχεται πέτρα – Φοιτητής με κάταγμα στο πρόσωπο και σοβαρή βλάβη στην όραση.
Η Ιαπωνία ετοιμάζει τρένο που θα επιθεωρεί τις γραμμές Σινκανσέν με ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.
Η Ιαπωνία ετοιμάζει τρένο που θα επιθεωρεί τις γραμμές Σινκανσέν με ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.
Eurail και Interrail: Πώς λειτουργούν οι σιδηροδρομικές κάρτες της Ευρώπης.
Eurail και Interrail: Πώς λειτουργούν οι σιδηροδρομικές κάρτες της Ευρώπης.
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σε κλίμα οδύνης το ύστατο χαίρε στον σιδηροδρομικό Γιώργο Τουρασή.
Σε κλίμα οδύνης το ύστατο χαίρε στον σιδηροδρομικό Γιώργο Τουρασή.
Τα Τμήματα Φυσικής έχουν υψηλό κύρος. Γιατί, λοιπόν, μένουν άδεια;
Τα Τμήματα Φυσικής έχουν υψηλό κύρος. Γιατί, λοιπόν, μένουν άδεια;
Fields Medal Οι Κινέζοι που έλυσαν δύο «αιωνόβια» προβλήματα και κέρδισαν το Νόμπελ Μαθηματικών
Fields Medal Οι Κινέζοι που έλυσαν δύο «αιωνόβια» προβλήματα και κέρδισαν το Νόμπελ Μαθηματικών
ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
Επιστροφή-βόμβα στον ΑΝΤ1: Η Εύη Κουτσαυτάκη για θέση-κλειδί στον όμιλο
Επιστροφή-βόμβα στον ΑΝΤ1: Η Εύη Κουτσαυτάκη για θέση-κλειδί στον όμιλο