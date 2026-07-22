2026-07-22 22:36:31

Ο πατέρας του λέει ότι οι γιατροί έχουν εκτιμήσει ότι η χειρουργική επέμβαση θα κοστίσει 150.000 τάκες, κάτι που η οικογένεια δεν έχει ακόμη κανονίσει.Ένας φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Μπαγκλαντές (BOU) είναι «απίθανο» να ανακτήσει την όρασή του στο δεξί του μάτι, αφού μια πέτρα που εκτοξεύτηκε σε ένα κινούμενο τρένο προκάλεσε κάταγμα στο οστό από κάτω της, δήλωσε ο πατέρας του, sidirodromikanea

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