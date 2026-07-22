2026-07-22 22:36:31
Φωτογραφία για Μπαγκλαντές: Κινούμενο τρένο δέχεται πέτρα – Φοιτητής με κάταγμα στο πρόσωπο και σοβαρή βλάβη στην όραση.
Ο πατέρας του λέει ότι οι γιατροί έχουν εκτιμήσει ότι η χειρουργική επέμβαση θα κοστίσει 150.000 τάκες, κάτι που η οικογένεια δεν έχει ακόμη κανονίσει.Ένας φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Μπαγκλαντές (BOU) είναι «απίθανο» να ανακτήσει την όρασή του στο δεξί του μάτι, αφού μια πέτρα που εκτοξεύτηκε σε ένα κινούμενο τρένο προκάλεσε κάταγμα στο οστό από κάτω της, δήλωσε ο πατέρας του, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βαρκαρόλες 2026 σε Πάλαιρο και Βόνιτσα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βαρκαρόλες 2026 σε Πάλαιρο και Βόνιτσα
Γιατί κάποια φυτά μας δεν ευδοκιμούν, αν και τα φροντίζουμε σωστά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιατί κάποια φυτά μας δεν ευδοκιμούν, αν και τα φροντίζουμε σωστά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ιαπωνία ετοιμάζει τρένο που θα επιθεωρεί τις γραμμές Σινκανσέν με ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.
Η Ιαπωνία ετοιμάζει τρένο που θα επιθεωρεί τις γραμμές Σινκανσέν με ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
Φρουρός ασφαλείας σιδηροδρομικών γραμμών έπεσε από κινούμενο τρένο στη Γερμανία μετά από διαμάχη.
Φρουρός ασφαλείας σιδηροδρομικών γραμμών έπεσε από κινούμενο τρένο στη Γερμανία μετά από διαμάχη.
Ινδία: Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Ινδία: Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο.
Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο.
Έρευνα: Οι ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών δεν είναι έτοιμες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Έρευνα: Οι ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών δεν είναι έτοιμες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Κλιματισμός στα βαγόνια του Μετρό: Υπομονή μέχρι το 2028.
Κλιματισμός στα βαγόνια του Μετρό: Υπομονή μέχρι το 2028.
24ωρη απεργία των σιδηροδρομικών στην Ιταλία:.
24ωρη απεργία των σιδηροδρομικών στην Ιταλία:.
Επιστροφή-έκπληξη για τον Πάνο Σόμπολο; Σε συζητήσεις για νέα crime εκπομπή - Με αυτό το κανάλι βρίσκεται σε επαφές
Επιστροφή-έκπληξη για τον Πάνο Σόμπολο; Σε συζητήσεις για νέα crime εκπομπή - Με αυτό το κανάλι βρίσκεται σε επαφές