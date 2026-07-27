





Η νέα εβδομάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον προγραμματισμό του ΑΝΤ1, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com η διοίκηση του σταθμού μπαίνει στην τελική ευθεία για τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Οι συσκέψεις θα επικεντρωθούν στο ποιες εκπομπές θα πάρουν το οριστικό «πράσινο φως», ποιες θα μείνουν εκτός σχεδιασμού, αλλά και στις ζώνες προβολής κάθε παραγωγής. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο οι ψυχαγωγικές όσο και οι ενημερωτικές εκπομπές, με στόχο να κλειδώσει ο τηλεοπτικός χάρτης του σταθμού πριν από την έναρξη της σεζόν.

Παράλληλα, θα οριστικοποιηθούν οι ώρες μετάδοσης των εκπομπών, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να δώσουν τέλος στα σενάρια και τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.







Πηγή: tvnea.com