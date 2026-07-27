Για πολλές δεκαετίες το μωσαϊκό αποτελούσε μία από τις πιο συνηθισμένες επιλογές δαπέδου σε κατοικίες, κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, δημόσια κτίρια και επαγγελματικούς χώρους. Με την επικράτηση των κεραμικών πλακιδίων, των ξύλινων δαπέδων και αργότερα των συνθετικών υλικών, πολλοί το θεώρησαν ξεπερασμένο και σε αρκετές ανακαινίσεις ο στόχος ήταν να καλυφθεί. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά και τα δάπεδα μωσαϊκού επιστρέφουν δυναμικά στις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης.Περιεχόμενα Η τέχνη του μωσαϊκού Πλεονεκτήματα του μωσαϊκού Η επιστροφή του μωσαϊκού στις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης Συντήρηση και ανανέωση του μωσαϊκού Αν θέλετε να καλύψετε το μωσαϊκόΗ τέχνη του μωσαϊκού

Το μωσαϊκό δεν είναι ένα έτοιμο προϊόν που τοποθετείται στο δάπεδο, όπως συμβαίνει με τα πλακάκια ή άλλους τύπους κάλυψης δαπέδου. Πρόκειται για μια παραδοσιακή τεχνική κατασκευής που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και προσεκτική επεξεργασία σε κάθε στάδιο.

Η σύγχρονη μορφή του terrazzo εμφανίστηκε πριν από αρκετούς αιώνες στην Ιταλία, όταν τεχνίτες αξιοποίησαν μικρά κομμάτια μαρμάρου που περίσσευαν από άλλες κατασκευές, ενσωματώνοντάς τα σε ένα κονίαμα από τσιμέντο ή ασβέστη. Με την πάροδο του χρόνου η τεχνική εξελίχθηκε, βελτιώθηκαν τα υλικά και ο τρόπος εφαρμογής της και σταδιακά διαδόθηκε σε πολλές χώρες ιδιαίτερα της Μεσογείου, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανθεκτική και καλαίσθητη λύση για δάπεδα. Η κατασκευή του απαιτούσε αρκετές ημέρες εργασίας και εξειδικευμένους τεχνίτες, ενώ κάθε επιφάνεια ήταν ουσιαστικά μοναδική, καθώς η διάταξη των ψηφίδων δεν μπορούσε να επαναληφθεί με απόλυτη ακρίβεια.

Στην Ελλάδα γνώρισε μεγάλη άνθηση κυρίως από τα μέσα του 20ού αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε κατοικίες, σχολεία, ξενοδοχεία, καταστήματα και δημόσια κτίρια, καθώς συνδύαζε αντοχή, σχετικά εύκολη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το παραδοσιακό μωσαϊκό κατασκευάζεται κυρίως από τσιμέντο, μαρμαροψηφίδες ή πέτρες και άλλα φυσικά αδρανή υλικά. Το μείγμα διαστρώνεται στο δάπεδο επιτόπου, συμπιέζεται και, αφού αποκτήσει την απαραίτητη αντοχή, ακολουθούν διαδοχικά το τρίψιμο και το γυάλισμα που αναδεικνύουν τις μαρμάρινες ψηφίδες και δημιουργούν τη χαρακτηριστική λεία ενιαία επιφάνειά του, η οποία δεν περιλαμβάνει αρμούς.

Πλεονεκτήματα του μωσαϊκού Εξαιρετική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής

Δεν είναι σπάνιο να συναντά κανείς μωσαϊκά δάπεδα ηλικίας πενήντα ή και εβδομήντα ετών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά και βρίσκονται ακόμη σε πολύ καλή κατάσταση. Η αντοχή τους σε καθημερινή χρήση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους που πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν πλέον να τα διατηρήσουν ή και, αν χρειάζεται, να τα συντηρήσουν αντί να τα αντικαταστήσουν.

Ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς

Η απουσία αρμών προσφέρει μια ενιαία αισθητική, ενώ παράλληλα αποφεύγονται προβλήματα όπως η φθορά ή το μαύρισμα των αρμόστοκων που εμφανίζονται στα πλακάκια.

Μειωμένες ανάγκες καθαρισμού

Λόγω της όψης που δημιουργούν οι μικρές ψηφίδες, το μωσαϊκό είναι από τα ελάχιστη είδη δαπέδου στα οποία δεν ξεχωρίζουν αμέσως η σκόνη ή ένα μικρό σκουπιδάκι. Έτσι, σε συνδυασμό με την απουσία αρμών, δεν χρειάζεται διαρκώς σκούπισμα.

Δυνατότητα ανανέωσης με τρίψιμο και γυάλισμα Κατασκευή από φυσικά υλικά Μπορεί να αποτελέσει βάση για νέα επένδυση χωρίς αποξήλωση

Η επιστροφή του μωσαϊκού στις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης

Το γεγονός ότι το μωσαϊκό επιστρέφει στη σύγχρονη διακόσμηση δεν είναι τυχαίο, ούτε πρόκειται για μια απλά νοσταλγική τάση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μια στροφή προς φυσικά υλικά, κατασκευές με μεγάλη διάρκεια ζωής και λύσεις που μπορούν μελλοντικά εύκολα να ανανεωθούν αντί να αντικατασταθούν. Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία, το μωσαϊκό απέκτησε ξανά σημαντική θέση στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και διακόσμηση.

Παράλληλα, πολλοί αρχιτέκτονες και διακοσμητές επιλέγουν να διατηρούν τα παλιά μωσαϊκά στις ανακαινίσεις, όταν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται ένα ποιοτικό δάπεδο και μειώνεται το κόστος αλλαγής τους, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλους χώρους.

Στη διεθνή αγορά χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ο όρος terrazzo, ο οποίος δεν αφορά μόνο το παραδοσιακό τσιμεντένιο μωσαϊκό. Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές με εποξειδικές ή άλλες συνθετικές ρητίνες, καθώς και έτοιμα πλακίδια που αποδίδουν πιστά την αισθητική του terrazzo.Οι μορφές αυτές προσφέρουν περισσότερες επιλογές σε ό,τι αφορά τις αποχρώσεις, την πυκνότητα και το μέγεθος των ψηφίδων σε σχέση με το παραδοσιακό μωσαϊκό και εκτός του δαπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πρόσθετα στοιχεία του χώρου όπως πχ σε μια κουζίνα το δάπεδο μωσαϊκού μπορεί να συνδυαστεί με επενδύσεις τοίχου ή και πάγκο από το ίδιο υλικό.





Συντήρηση και ανανέωση του μωσαϊκού

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μωσαϊκού είναι ότι μπορεί να ανανεωθεί ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Η καθημερινή συντήρησή του περιορίζεται στον τακτικό καθαρισμό χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες.



Όταν όμως η επιφάνειά του χάσει τη γυαλάδα της ή παρουσιάσει μικρές φθορές, μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση του δαπέδου. Ανάλογα με την κατάστασή του, προηγείται στοκάρισμα μικρών ατελειών και ακολουθεί τρίψιμο με ειδικά εργαλεία και γυάλισμα που επαναφέρουν την αρχική του εμφάνιση. Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται και κρυσταλλοποίηση, μια ειδική επεξεργασία που δημιουργεί μια επιφάνεια δαπέδου με πολύ έντονη γυαλάδα και καθρέφτισμα.

Αν θέλετε να καλύψετε το μωσαϊκόΚάλυψη με άλλο είδος δαπέδου

Αν το μωσαϊκό είναι έντονα φθαρμένο ή απλά θεωρείτε ότι δεν ταιριάζει πλέον στην αισθητική του χώρου σας, μπορεί εύκολα να καλυφθεί, χωρίς λόγω της λείας επιφάνειας και της απουσίας αρμού να απαιτείται κάποια προεργασία. Ανάλογα με το διαθέσιμο ύψος, ειδικά σε σημεία που βρίσκονται πόρτες, μπαλκονόπορτες, επάνω στο μωσαϊκό μπορούν να τοποθετηθούν SPC ή βινυλικά δάπεδα, laminate, πλακάκια, πατητή τσιμεντοκονία (microcement).

Βάψιμο μωσαϊκού

Μια ακόμη επιλογή είναι το βάψιμο του μωσαϊκού με ειδικά χρώματα για δάπεδα.



Το ειδικό εποξειδικό χρώμα εφαρμόζεται με ρολό και απαιτούνται 24-48 ώρες ώστε το δάπεδο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.



Το αποτέλεσμα της βαφής, δεν έχει ασφαλώς τη διάρκεια δεκαετιών, όπως ένα δάπεδο μωσαϊκού. Όμως αν η εφαρμογή του χρώματος γίνει σωστά και τηρηθούν οι χρόνοι αναμονής ανάμεσα στις στρώσεις χρώματος και το τελικό στέγνωμα, ένα βαμμένο δάπεδο διατηρεί την όψη και τη λειτουργικότητά του για πολλά χρόνια.



Εκτός των άλλων αυτή είναι μια πρακτική επιλογή ειδικά για παλιά δάπεδα μωσαϊκού μικρής επιφάνειας πχ κουζίνα, μπάνιο ή και εξωτερικών χώρων όπως πχ μπαλκόνια, στα οποία επίσης το μωσαϊκό συνηθιζόταν ιδιαίτερα.

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