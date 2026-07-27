Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών» – Νέες εικόνες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς.
2026-07-27 21:51:35
Εικόνες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά δημοσίευσε ο διευθυντής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης, συνοδεύοντάς τες με ένα σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια των επιβατών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.Ο κ. Δένης δημοσίευσε φωτογραφίες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης, παρουσιάζοντας εικόνες από τους σύγχρονους sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΛΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤο τέλος ενός ταξιδιού δισεκατομμυρίων ετών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ