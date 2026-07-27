2026-07-27 21:51:35

Εικόνες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά δημοσίευσε ο διευθυντής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης, συνοδεύοντάς τες με ένα σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια των επιβατών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.Ο κ. Δένης δημοσίευσε φωτογραφίες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης, παρουσιάζοντας εικόνες από τους σύγχρονους sidirodromikanea

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