2026-07-27 21:51:35
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών» – Νέες εικόνες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς.
Εικόνες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά δημοσίευσε ο διευθυντής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης, συνοδεύοντάς τες με ένα σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια των επιβατών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.Ο κ. Δένης δημοσίευσε φωτογραφίες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης, παρουσιάζοντας εικόνες από τους σύγχρονους sidirodromikanea
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