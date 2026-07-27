Η ομάδα φοιτητών και νέων γιατρών ΕΕΛΙΑ (Eνωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής) με επικεφαλή τον συμπατριώτη μας ρευματολόγο (ορθοπεδικό παθολόγο) Δημήτριο Γουλέ πήρε το βραβείο της καλύτερης προφορικής επιστημονικής εργασίας στο πλαίσιο του 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, με θέμα τα μυοσκελετικά χαρακτηριστικά του διαβητικού χεριού και τη θεραπεία του, τα οποία περιγράφονται για 1η φορά διεθνώς. Ως γνωστόν στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαν οι ιατρικές σχολές όλων των ελληνικών πανεπιστημίων καθώς επίσης και γνωστά διεθνώς πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές του Cambridge και του Τελ Αβίβ. Περισσότερα στο παρακείμενο σύνδεσμο και στο www.Megamed.gr. Στην ομάδα συμμετείχε και ο δευτεροετής φοιτητής Ιατρικής Αλ. Μητσάκης, βοηθός σύνταξης στην ιατρική πύλη Megamed.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: https://familymedicineacademy.gr/first/1o-panellinio-synedrio-apofonisi/