2026-07-27 21:44:20
Φωτογραφία για ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΛΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ



Η ομάδα φοιτητών και νέων γιατρών ΕΕΛΙΑ (Eνωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής) με επικεφαλή τον συμπατριώτη μας ρευματολόγο (ορθοπεδικό παθολόγο) Δημήτριο Γουλέ πήρε το βραβείο της καλύτερης προφορικής επιστημονικής εργασίας στο πλαίσιο του 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, με θέμα τα μυοσκελετικά χαρακτηριστικά του διαβητικού χεριού και τη θεραπεία του, τα οποία περιγράφονται για 1η φορά διεθνώς. Ως γνωστόν στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαν οι ιατρικές σχολές όλων των ελληνικών πανεπιστημίων καθώς επίσης και γνωστά διεθνώς πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές του Cambridge και του Τελ Αβίβ. Περισσότερα στο παρακείμενο σύνδεσμο και στο www.Megamed.gr. Στην ομάδα συμμετείχε και ο δευτεροετής φοιτητής Ιατρικής Αλ. Μητσάκης, βοηθός σύνταξης στην ιατρική πύλη Megamed.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: https://familymedicineacademy.gr/first/1o-panellinio-synedrio-apofonisi/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αποκαλυπτικό: Αντίστροφη μέτρηση στον ΑΝΤ1- Εβδομάδα οριστικών αποφάσεων για το νέο πρόγραμμα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτικό: Αντίστροφη μέτρηση στον ΑΝΤ1- Εβδομάδα οριστικών αποφάσεων για το νέο πρόγραμμα
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών» – Νέες εικόνες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών» – Νέες εικόνες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χρυσή Διάκριση για τη Liafarm στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2026
Χρυσή Διάκριση για τη Liafarm στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2026
Διεθνής τιμητική διάκριση για μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Διεθνής τιμητική διάκριση για μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για τον Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου;
Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για τον Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου;
Διεθνής διάκριση για την ταινία «Maricel» συμπαραγωγής ΕΡΤ
Διεθνής διάκριση για την ταινία «Maricel» συμπαραγωγής ΕΡΤ
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μωσαϊκό. Ένα ντεμοντέ στοιχείο επιστρέφει στις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης
Μωσαϊκό. Ένα ντεμοντέ στοιχείο επιστρέφει στις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης
Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο Τρίτη η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής.
Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο Τρίτη η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής.
«Θάλασσες μας χώρισαν»: Ένα συγκλονιστικό οικογενειακό δράμα εποχής έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«Θάλασσες μας χώρισαν»: Ένα συγκλονιστικό οικογενειακό δράμα εποχής έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ»Δείτε το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1
«ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ»Δείτε το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1
Οι βαθύτεροι σταθμοί μετρό στον κόσμο.
Οι βαθύτεροι σταθμοί μετρό στον κόσμο.