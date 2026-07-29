2026-07-29 13:46:38

Με δαπάνες του ΤΕΕ Θράκης η αποκατάσταση του «Κτιρίου Ε» στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.Σε μια απόφαση που σηματοδοτεί την αξιοποίηση της τελευταίας αναξιοποίητης αποθήκης του ΟΣΕ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία συνεδρίαση του, εγκρίνοντας την παραχώρηση της χρήσης του ιστορικού «Κτιρίου Ε» στο ΤΕΕ Θράκης.Η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά με τις sidirodromikanea

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