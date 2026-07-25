2026-07-25 10:29:14

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας υγείας, καθώς συνδέεται άμεσα με μια σειρά από σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά και ο διαβήτης.



Στην Ελλάδα, οι πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με γραφειοκρατικές και χρηματοδοτικές αναταράξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο την αλυσίδα εφοδιασμού όσο και τους ίδιους τους ασθενείς. Η πρόσφατη ανασταλτικότητα που προκλήθηκε από την απένταξη του σχετικού εθνικού προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί την ανάγκη για άμεσες αναπροσαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η θεραπευτική συνέχεια και η ομαλότητα στην αγορά του φαρμάκου.



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