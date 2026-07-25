2026-07-25 10:29:14
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας υγείας, καθώς συνδέεται άμεσα με μια σειρά από σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά και ο διαβήτης.
Στην Ελλάδα, οι πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με γραφειοκρατικές και χρηματοδοτικές αναταράξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο την αλυσίδα εφοδιασμού όσο και τους ίδιους τους ασθενείς. Η πρόσφατη ανασταλτικότητα που προκλήθηκε από την απένταξη του σχετικού εθνικού προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί την ανάγκη για άμεσες αναπροσαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η θεραπευτική συνέχεια και η ομαλότητα στην αγορά του φαρμάκου.
Διαβάστε περισσότερα pharmateam
Στην Ελλάδα, οι πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με γραφειοκρατικές και χρηματοδοτικές αναταράξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο την αλυσίδα εφοδιασμού όσο και τους ίδιους τους ασθενείς. Η πρόσφατη ανασταλτικότητα που προκλήθηκε από την απένταξη του σχετικού εθνικού προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί την ανάγκη για άμεσες αναπροσαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η θεραπευτική συνέχεια και η ομαλότητα στην αγορά του φαρμάκου.
Διαβάστε περισσότερα pharmateam
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