2026-07-25 10:29:14
Φωτογραφία για Από το φθινόπωρο η επανεκκίνηση του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας με κρατική κάλυψη
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας υγείας, καθώς συνδέεται άμεσα με μια σειρά από σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά και ο διαβήτης.

Στην Ελλάδα, οι πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με γραφειοκρατικές και χρηματοδοτικές αναταράξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο την αλυσίδα εφοδιασμού όσο και τους ίδιους τους ασθενείς. Η πρόσφατη ανασταλτικότητα που προκλήθηκε από την απένταξη του σχετικού εθνικού προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί την ανάγκη για άμεσες αναπροσαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η θεραπευτική συνέχεια και η ομαλότητα στην αγορά του φαρμάκου.

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