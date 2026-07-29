





Έντονη συζήτηση προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον ΑΝΤ1 να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Νίκο Μάνεση για την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, τα συγκεκριμένα σενάρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα μετακίνησης του έμπειρου δημοσιογράφου από τον Alpha στον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες στην τηλεοπτική αγορά επισημαίνουν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με το πλαίσιο συνεργασίας και συνεννόησης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των μεγάλων τηλεοπτικών ομίλων, γεγονός που καθιστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξαιρετικά δύσκολο.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Μάνεσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στέλεχος του ενημερωτικού προγράμματος του Alpha, με τον σχεδιασμό του σταθμού για τη νέα τηλεοπτική σεζόν να τον περιλαμβάνει κανονικά.

Ως εκ τούτου, τα σενάρια περί επικείμενης μεταγραφής στον ΑΝΤ1 δεν επιβεβαιώνονται, με τις πληροφορίες του TVNEA.com να αναφέρουν πως δεν υπάρχει σε εξέλιξη κάποια τέτοια διαδικασία.

Πηγή: tvnea.com