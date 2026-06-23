Πλήρης επιβεβαίωση των πληροφοριών μας: ο τρέχων κύκλος του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ολοκληρώνεται οριστικά στις 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59.

Μετά την αρχική, ανεπίσημη ενημέρωση των φαρμακοποιών, την οποία είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενο δημοσίευμά μας , ήρθε πλέον και η επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο σημερινός κύκλος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, την οποία δημοσιεύσαμε αυτούσια, είναι διαθέσιμη εδώ .

Τι ισχύει πρακτικά για τις συνταγές παχυσαρκίαςΟι συνταγές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και να έχουν εκτελεστεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59. Από την 1η Ιουλίου 2026 δεν θα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης συνταγής παχυσαρκίας. Δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την εκτέλεση συνταγών μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Πρόκειται, συνεπώς, για πλήρη επιβεβαίωση των πληροφοριών μας. Ο υφιστάμενος κύκλος δεν...

.... παρατείνεται μέσα στο καλοκαίρι, αλλά σταματά στις 30 Ιουνίου.

Άλλο η εξαγγελία και άλλο η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα περάσει σε νέα φάση από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και θα συνεχιστεί έως το 2030.

Ωστόσο, όσον αφορά ειδικά τη συνέχιση της δράσης για την παχυσαρκία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Farmakopoioi, μέχρι αυτή τη στιγμή, 23 Ιουνίου 2026, δεν υπάρχει καμία απόλυτη και δεσμευτική διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί τα αναγκαία κονδύλια για την επανεκκίνησή της.

Η πολιτική εξαγγελία για έναρξη από τον Σεπτέμβριο δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την ύπαρξη εγκεκριμένης χρηματοδότησης, συγκεκριμένου προϋπολογισμού, κανονιστικού πλαισίου και λειτουργικού μηχανισμού αποζημίωσης.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ιδιαίτερα δαπανηρής φαρμακευτικής δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η συνέχιση αποκλειστικά με ελληνικούς κρατικούς πόρους δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη χωρίς προηγουμένως να έχουν παρουσιαστεί και δεσμευτεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.

Οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να δίνουν υποσχέσεις χωρίς επίσημες εγγυήσεις

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνθρωποι με πραγματικές αγωνίες, οι οποίοι έχουν οργανώσει τη θεραπεία και την καθημερινότητά τους με βάση τη δωρεάν πρόσβαση στη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

Για τον λόγο αυτό, οι φαρμακοποιοί δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στους πολίτες ότι η θεραπεία τους θα συνεχιστεί από τον Σεπτέμβριο, όσο δεν υπάρχουν επίσημα και δεσμευτικά στοιχεία για:

την ακριβή πηγή χρηματοδότησης, το διαθέσιμο ύψος των κονδυλίων, τους δικαιούχους και τη διάρκεια της θεραπείας, τη διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης των νέων συνταγών, τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα αποζημίωσης των φαρμακείων.

Αντίστοιχα, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε στην έναρξη ή συνέχιση μιας τόσο σοβαρής και οικονομικά απαιτητικής δράσης, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι για την απρόσκοπτη υλοποίησή της.

Το συμπέρασμα είναι σαφές:



Στις 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59 ο σημερινός κύκλος κλείνει. Η επανεκκίνηση από τον Σεπτέμβριο αποτελεί μέχρι στιγμής κυβερνητική εξαγγελία. Για να θεωρηθεί όμως πραγματικά διασφαλισμένη, απαιτούνται συγκεκριμένες αποφάσεις, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές επιχειρησιακό χρονοδιάγραμμα.

Το Farmakopoioi θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να ενημερώνει άμεσα και υπεύθυνα τους συναδέλφους για κάθε επίσημη εξέλιξη.





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